Россия нарастила импорт китайского картофеля до максимума с августа
Россия в феврале импортировала китайского картофеля на рекордную с августа прошлого года сумму, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:21+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале импортировала китайского картофеля на рекордную с августа прошлого года сумму, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. В феврале Китай наращивал отгрузки этого овоща в Россию четвертый месяц подряд, в месячном выражении они прибавили еще 1,5%, достигнув 1,97 миллиона долларов. Россия в конце зимы была вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, уступая лишь Киргизии (2,6 миллиона долларов). На третьем месте оказалась Малайзия (1,6 миллиона долларов).
