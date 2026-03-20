Россия нарастила импорт китайского картофеля до максимума с августа - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт китайского картофеля до максимума с августа
Россия нарастила импорт китайского картофеля до максимума с августа
2026-03-20T11:21+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале импортировала китайского картофеля на рекордную с августа прошлого года сумму, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. В феврале Китай наращивал отгрузки этого овоща в Россию четвертый месяц подряд, в месячном выражении они прибавили еще 1,5%, достигнув 1,97 миллиона долларов. Россия в конце зимы была вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, уступая лишь Киргизии (2,6 миллиона долларов). На третьем месте оказалась Малайзия (1,6 миллиона долларов).
11:21 20.03.2026
 
Россия нарастила импорт китайского картофеля до максимума с августа

Россия в феврале импортировала китайский картофель на $1,97 млн

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале импортировала китайского картофеля на рекордную с августа прошлого года сумму, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
В феврале Китай наращивал отгрузки этого овоща в Россию четвертый месяц подряд, в месячном выражении они прибавили еще 1,5%, достигнув 1,97 миллиона долларов.
Россия в конце зимы была вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, уступая лишь Киргизии (2,6 миллиона долларов). На третьем месте оказалась Малайзия (1,6 миллиона долларов).
 
