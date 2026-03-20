Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков в феврале
2026-03-20T11:14+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале втрое в годовом выражении нарастила закупки китайских грузовиков, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки в феврале составили 60,7 миллиона долларов, оказавшись в три раза больше аналогичного месяца прошлого года и на треть – января текущего года. В феврале этого года Россия стала пятым крупнейшим покупателем китайских грузовиков. Большие объемы импорта были у Индонезии (125,2 миллиона долларов), Австралии (97,4 миллиона долларов), Мексики (76,7 миллиона долларов) и Вьетнама (64 миллиона долларов).
