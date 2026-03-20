Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков в феврале

Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков в феврале - 20.03.2026, ПРАЙМ

Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков в феврале

Россия в феврале втрое в годовом выражении нарастила закупки китайских грузовиков, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T11:14+0300

2026-03-20T11:14+0300

2026-03-20T11:14+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале втрое в годовом выражении нарастила закупки китайских грузовиков, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки в феврале составили 60,7 миллиона долларов, оказавшись в три раза больше аналогичного месяца прошлого года и на треть – января текущего года. В феврале этого года Россия стала пятым крупнейшим покупателем китайских грузовиков. Большие объемы импорта были у Индонезии (125,2 миллиона долларов), Австралии (97,4 миллиона долларов), Мексики (76,7 миллиона долларов) и Вьетнама (64 миллиона долларов).

индонезия

австралия

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индонезия, австралия, мексика, авто, китайские авто