Южной Корее нужна российская нефти, заявил эксперт - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260320/koreja-868474508.html
Южной Корее нужна российская нефти, заявил эксперт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868474508.jpg?1773981075
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, Нефть, Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
05:54 20.03.2026 (обновлено: 07:31 20.03.2026)
 
Южной Корее нужна российская нефти, заявил эксперт

Пак Бен Хван: Южной Корее нужно изучить возможность импорта российской нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 мар - ПРАЙМ. Южной Корее необходимо изучить возможность импорта российской нефти ради защиты своей энергобезопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Института евразийских стратегических исследований в Южной Корее Пак Бён Хван.
"Если поставки со стороны ближневосточных нефтедобывающих стран будут нарушены, то одним из основных альтернативных источников может стать Россия", - сказал Пак Бён Хван, ранее занимавший должность посланника в посольстве Республики Корея в Москве.
Эксперт напомнил, что Южная Корея почти полностью зависит от импорта энергии, поэтому в условиях нестабильности на мировом рынке необходимо прагматично рассматривать все возможные варианты поставок.
"Россия готова вести с нами торговлю. Если в нынешней ситуации срочно требуется обеспечить поставки нефти и газа, необходимо вести диалог и переговоры исходя из национальных интересов", - сказал эксперт.
Ранее южнокорейская пресса писала, что высокопоставленные руководители четырех крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Южной Кореи - SK Energy, GS Caltex, S-Oil и HD Hyundai Oilbank - с 13 марта в течение трех дней провели совещания с южнокорейским министерством торговли, промышленности и энергетики, где обсуждали возможность закупки нефти из РФ.
Кроме того, южнокорейское правительство сообщало, что через Ормузский пролив, который сейчас фактически закрыт, проходит около 70% нефти, импортируемой Южной Кореей.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала