Южной Корее нужна российская нефти, заявил эксперт

Южной Корее необходимо изучить возможность импорта российской нефти ради защиты своей энергобезопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке, заявил... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T05:54+0300

энергетика

нефть

экономика

южная корея

ормузский пролив

ближний восток

СЕУЛ, 20 мар - ПРАЙМ. Южной Корее необходимо изучить возможность импорта российской нефти ради защиты своей энергобезопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Института евразийских стратегических исследований в Южной Корее Пак Бён Хван. "Если поставки со стороны ближневосточных нефтедобывающих стран будут нарушены, то одним из основных альтернативных источников может стать Россия", - сказал Пак Бён Хван, ранее занимавший должность посланника в посольстве Республики Корея в Москве. Эксперт напомнил, что Южная Корея почти полностью зависит от импорта энергии, поэтому в условиях нестабильности на мировом рынке необходимо прагматично рассматривать все возможные варианты поставок. "Россия готова вести с нами торговлю. Если в нынешней ситуации срочно требуется обеспечить поставки нефти и газа, необходимо вести диалог и переговоры исходя из национальных интересов", - сказал эксперт. Ранее южнокорейская пресса писала, что высокопоставленные руководители четырех крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Южной Кореи - SK Energy, GS Caltex, S-Oil и HD Hyundai Oilbank - с 13 марта в течение трех дней провели совещания с южнокорейским министерством торговли, промышленности и энергетики, где обсуждали возможность закупки нефти из РФ. Кроме того, южнокорейское правительство сообщало, что через Ормузский пролив, который сейчас фактически закрыт, проходит около 70% нефти, импортируемой Южной Кореей. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

нефть, южная корея, ормузский пролив, ближний восток