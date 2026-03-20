В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников - 20.03.2026, ПРАЙМ
В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников
В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников - 20.03.2026, ПРАЙМ
В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников
БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T08:15+0300
2026-03-20T08:45+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA."Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.Пожарные и экстренные службы приступили к тушению огня, предприняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.В четверг Kuwait Petroleum Corp. уже приостанавливала работу двух своих НПЗ в районе Аль-Ахмеди - Мина аль-Ахмеди и Мина Абдалла после атак беспилотников, сообщала ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
нефть, кувейт, нпз, в мире
Нефть, КУВЕЙТ, НПЗ, В мире
08:15 20.03.2026 (обновлено: 08:45 20.03.2026)
 
В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников

KUNA: в Кувейте НПЗ в районе Аль-Ахмеди загорелся после атаки беспилотников

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA.
"Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.
Пожарные и экстренные службы приступили к тушению огня, предприняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.
В четверг Kuwait Petroleum Corp. уже приостанавливала работу двух своих НПЗ в районе Аль-Ахмеди - Мина аль-Ахмеди и Мина Абдалла после атак беспилотников, сообщала ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
 
НефтьКУВЕЙТНПЗВ мире
 
 
