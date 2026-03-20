https://1prime.ru/20260320/kuveyt-868478003.html

В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников

БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA.

2026-03-20T08:15+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84012/24/840122455_0:121:2841:1719_1920x0_80_0_0_e077500c3e4600f348bcd3d01e7290cc.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA."Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.Пожарные и экстренные службы приступили к тушению огня, предприняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.В четверг Kuwait Petroleum Corp. уже приостанавливала работу двух своих НПЗ в районе Аль-Ахмеди - Мина аль-Ахмеди и Мина Абдалла после атак беспилотников, сообщала ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

