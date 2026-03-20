https://1prime.ru/20260320/kuveyt-868478003.html
В Кувейте вспыхнул пожар на НПЗ после атаки беспилотников
2026-03-20T08:15+0300
нефть
кувейт
нпз
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/24/840122455_0:121:2841:1719_1920x0_80_0_0_e077500c3e4600f348bcd3d01e7290cc.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA."Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.Пожарные и экстренные службы приступили к тушению огня, предприняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.В четверг Kuwait Petroleum Corp. уже приостанавливала работу двух своих НПЗ в районе Аль-Ахмеди - Мина аль-Ахмеди и Мина Абдалла после атак беспилотников, сообщала ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/24/840122455_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_44b23d21bed572ba0b330d00b2f303f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
KUNA: в Кувейте НПЗ в районе Аль-Ахмеди загорелся после атаки беспилотников