"Лукойл" полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH
2026-03-20T10:48+0300
2026-03-20T11:23+0300
экономика
бизнес
лукойл
россия
сша
казахстан
ofac
10:48 20.03.2026 (обновлено: 11:23 20.03.2026)
 
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH (LIG), которая владеет иностранным активами компании, в результате чего убыток от обесценения за прошлый год составил 1,667 триллиона рублей, сообщила компания в своем отчете по МСФО.
"Группа LIG представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент "За рубежом"). После утраты контроля над LIG инвестиция была полностью списана, в результате чего убытки от обесценения, признанные в 2025 году, составили 1 667 011 миллиона рублей", - говорится в отчете компании.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США в октябре ввело санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлевали лицензию на операции с "Лукойом" и его дочерними предприятиями для продажи иностранных активов "Лукойла" (которыми владеет Lukoil International GmbH), сейчас она действует до 1 апреля. В январе "Лукойл" сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане.
"Введение ограничительных мер привело к потере ПАО "Лукойл" контроля над группой LIG, а также рядом других зарубежных компаний (вместе – зарубежные активы) c 21 ноября 2025 года по причине невозможности управления данными активами и ведения бизнеса в нормальном режиме", - указано в отчете.
В частности, после 21 ноября "Лукойл" утратил прямые взаимоотношения с директорами Lukoil International, а также информацию о решениях, движении денежных средств, остатках и статусе банковских счетов и прочее. Кроме того, перевод денежных средств от Lukoil International в пользу российских компаний "Лукойла" после этой даты не осуществлялся.
"В соответствии с введенными ограничительными мерами и лицензией OFAC компания сохраняет за собой право собственности на зарубежные активы с целью их продажи, отчуждения или передачи, но уже не имеет контроля или влияния на процесс управления бизнесом в группе LIG", - уточнили в "Лукойле".
При этом "Лукойл" не может оценить вероятность возможных результатов продажи, отчуждения или передачи инвестиции в своих зарубежных активах, так как результат "полностью зависит от решения OFAC, которое может согласовать или не согласовать сделку по продаже, либо прервать лицензию до истечения срока". Также в случае согласования сделки по продаже зарубежных активов денежные средства с высокой вероятностью будут зачислены на специальный счет, вывод средств с которого будет возможен только после снятия санкций, полагают в "Лукойле".
"Фактические события и результаты следующего финансового года, в частности, решения OFAC и реализация сделки по продаже LIG, могут привести к восстановлению части стоимости списанных инвестиций", - добавляет компания в отчете.
 
