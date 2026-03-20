https://1prime.ru/20260320/lukoyl-868484381.html

"Лукойл" полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH

2026-03-20T10:48+0300

экономика

бизнес

лукойл

россия

сша

казахстан

ofac

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863734851_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_51fd22c3af6dea5b6a9e592470ef193d.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH (LIG), которая владеет иностранным активами компании, в результате чего убыток от обесценения за прошлый год составил 1,667 триллиона рублей, сообщила компания в своем отчете по МСФО. "Группа LIG представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент "За рубежом"). После утраты контроля над LIG инвестиция была полностью списана, в результате чего убытки от обесценения, признанные в 2025 году, составили 1 667 011 миллиона рублей", - говорится в отчете компании.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США в октябре ввело санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлевали лицензию на операции с "Лукойом" и его дочерними предприятиями для продажи иностранных активов "Лукойла" (которыми владеет Lukoil International GmbH), сейчас она действует до 1 апреля. В январе "Лукойл" сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане."Введение ограничительных мер привело к потере ПАО "Лукойл" контроля над группой LIG, а также рядом других зарубежных компаний (вместе – зарубежные активы) c 21 ноября 2025 года по причине невозможности управления данными активами и ведения бизнеса в нормальном режиме", - указано в отчете.В частности, после 21 ноября "Лукойл" утратил прямые взаимоотношения с директорами Lukoil International, а также информацию о решениях, движении денежных средств, остатках и статусе банковских счетов и прочее. Кроме того, перевод денежных средств от Lukoil International в пользу российских компаний "Лукойла" после этой даты не осуществлялся."В соответствии с введенными ограничительными мерами и лицензией OFAC компания сохраняет за собой право собственности на зарубежные активы с целью их продажи, отчуждения или передачи, но уже не имеет контроля или влияния на процесс управления бизнесом в группе LIG", - уточнили в "Лукойле".При этом "Лукойл" не может оценить вероятность возможных результатов продажи, отчуждения или передачи инвестиции в своих зарубежных активах, так как результат "полностью зависит от решения OFAC, которое может согласовать или не согласовать сделку по продаже, либо прервать лицензию до истечения срока". Также в случае согласования сделки по продаже зарубежных активов денежные средства с высокой вероятностью будут зачислены на специальный счет, вывод средств с которого будет возможен только после снятия санкций, полагают в "Лукойле"."Фактические события и результаты следующего финансового года, в частности, решения OFAC и реализация сделки по продаже LIG, могут привести к восстановлению части стоимости списанных инвестиций", - добавляет компания в отчете.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

