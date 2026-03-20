https://1prime.ru/20260320/lukoyl-868484962.html
"Лукойл" прекратил участие в концессии Ghasha в ОАЭ
2026-03-20T10:55+0300
энергетика
бизнес
оаэ
абу-даби
adnoc
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868484795_0:171:1362:937_1920x0_80_0_0_8a6dce16443c6956c9d4a23de333e90e.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" в ноябре 2025 года получил уведомление от национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC о прекращении участия компаний группы в концессии Ghasha в ОАЭ, говорится в отчете компании по МСФО. "Двадцатого ноября 2025 года группа получила уведомление от компании ADNOC о прекращении участия компаний группы в концессии Ghasha в ОАЭ в результате введенных ограничительных мер против группы с даты уведомления", - говорится в отчете.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868484795_0:43:1362:1065_1920x0_80_0_0_89f0e431415f76e874b13b30d942159f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
