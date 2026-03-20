"Лукойл" прекратил участие в концессии Ghasha в ОАЭ

2026-03-20T10:55+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" в ноябре 2025 года получил уведомление от национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC о прекращении участия компаний группы в концессии Ghasha в ОАЭ, говорится в отчете компании по МСФО. "Двадцатого ноября 2025 года группа получила уведомление от компании ADNOC о прекращении участия компаний группы в концессии Ghasha в ОАЭ в результате введенных ограничительных мер против группы с даты уведомления", - говорится в отчете.

