В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей

В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей - 20.03.2026, ПРАЙМ

В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей

Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T13:08+0300

2026-03-20T13:08+0300

2026-03-20T13:08+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

авто

маркировка товаров

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что оборот автозапчастей России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям, росту количества нарушений в автомобильной отрасли, связанных с ввозом и реализацией контрафактных автозапчастей в сегменте легковых автомобилей. С 25 февраля 2025 года по 31 августа текущего года в России проводится эксперимент по маркировке автокомпонентов.

рф

бизнес, россия, рф, минпромторг, авто, маркировка товаров