В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей - 20.03.2026, ПРАЙМ
В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей
В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей - 20.03.2026, ПРАЙМ
В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей
Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T13:08+0300
2026-03-20T13:08+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что оборот автозапчастей России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям, росту количества нарушений в автомобильной отрасли, связанных с ввозом и реализацией контрафактных автозапчастей в сегменте легковых автомобилей. С 25 февраля 2025 года по 31 августа текущего года в России проводится эксперимент по маркировке автокомпонентов.
бизнес, россия, рф, минпромторг, авто, маркировка товаров
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Авто, маркировка товаров
13:08 20.03.2026
 
В России предложили поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей

Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что оборот автозапчастей России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям, росту количества нарушений в автомобильной отрасли, связанных с ввозом и реализацией контрафактных автозапчастей в сегменте легковых автомобилей.
С 25 февраля 2025 года по 31 августа текущего года в России проводится эксперимент по маркировке автокомпонентов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
7 января, 09:14
 
