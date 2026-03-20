Цены на нефть вернутся к норме не раньше конца года

2026-03-20T06:06+0300

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Высвобождение 300–400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов Международного энергетического агентства, как и снятие ограничений на закупку российской нефти для Индии, позволит снизить конкуренцию за оставшиеся на рынке баррели производителей из Африки, Северной и Южной Америки и относительно стабилизировать ситуацию на ближайшие 1,5–2 месяца. В начале марта на танкерах в море, по данным Kpler, находилось около 130 миллионов баррелей нефти из России (в основном в районе Красного и Аравийского морей, а также недалеко от Сингапура, то есть в 1–2 неделях пути от основных индийских портов).США также намерены выпустить на рынок около 172 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Ожидается, что дополнительные поставки будут осуществляться в течение 4 месяцев, начиная с текущей недели.Совокупный экспорт нефти, проходящей через Ормузский пролив, составлял в январе – феврале 2026 года около 15,7 миллионов баррелей в сутки. Фактические потери, однако, существенно ниже – не более 8,5–9 миллионов баррелей в сутки. Это объясняется возможностью двух ключевых экспортеров, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, перенаправить часть нефти на альтернативные порты. Например, Saudi Aramco планирует увеличить прокачку через нефтепровод "Восток – Запад", соединяющий восточные месторождения с портом Янбу на побережье Красного моря, тогда как Объединенные Арабские Эмираты наращивают отгрузки через порт Фуджейра на Оманском заливе. Оба маршрута, впрочем, позволят сохранить лишь ограниченные объемы экспорта – до 5,1 миллионов баррелей в сутки через порт Янбу и до 1,8 миллионов баррелей в сутки через порт Фуджейра (в связи с ограниченной пропускной способностью нефтепроводов и терминалов).Имеются и другие риски. Нефть, отгружаемая через Янбу в направлении Южной и Восточной Азии, пойдет через Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, где сохраняется опасность со стороны йеменских хуситов. Порт Фуджейра, хотя и позволяет выходить напрямую в Аравийское море, минуя Ормузский пролив, не является безопасным и ранее уже подвергался атакам иранских дронов.Ряд стран Персидского залива, такие как Кувейт и Бахрейн, не имеют альтернативных возможностей для отгрузки нефти и вынуждены постепенно сокращать добычу. В похожей ситуации находится Ирак, основная часть месторождений которого сосредоточена на юге и ориентирована на экспорт через Персидский залив (85–90 процентов всего иракского экспорта). Несмотря на возобновление 18 марта отгрузок по нефтепроводу Киркук – Джейхан с месторождений в Северном Ираке и Иракском Курдистане, общее падение экспорта нефти Ираку компенсировать не удастся. Суммарные возможности отгрузок по нефтепроводу с последующей погрузкой на танкеры в турецком порту Джейхан оцениваются в 360–410 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в Ираке, тем временем, упала с 4,3 миллионов баррелей в сутки в январе – феврале до 1,3–1,4 миллионов баррелей в сутки в марте (доля экспорта около 75 процентов).Цены на нефть под влиянием ударов по иранской нефтегазовой инфраструктуре и вероятных ответных атак по объектам в арабских странах, скорее всего, закрепятся выше 110 долларов за баррель. Последующие изменения будут определяться как характером боевых действий, так и сроками открытия Ормузского пролива.В случае продолжения активных боевых действий до конца весны цена Brent может кратковременно вырасти до 150 долларов за баррель. Этому будет способствовать как постепенное истощение стратегических запасов ведущих стран-импортеров Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Республика Корея, Япония), так и обострение конкуренции за оставшуюся на рынке нефть. Дефицит иракской тяжелой нефти Basrah Crude, эмиратского бленда Murban и других ближневосточных экспортных сортов уже привел к установлению существенных премий относительно Brent (например, спред между Brent и Murban по состоянию на 19 марта составляет около 11 долларов за баррель). Одновременно сужаются ценовые дифференциалы на экспортные сорта из других регионов, которые исторически торговались по ценам существенно ниже Brent (например, дисконт на конголезский сорт Djeno снизился до 0,4 доллара за баррель по сравнению с 8 долларами за баррель в начале марта, дисконт на бразильский сорт Tupi – до 0,5 доллара за баррель по сравнению с 7 долларами за баррель). Это происходит по мере того, как азиатские нефтеперерабатывающие заводы переориентируют закупки на альтернативных поставщиков.Снижение цен после открытия движения по Ормузскому проливу, скорее всего, будет происходить постепенно. Возврат к уровням добычи, существовавшим до начала марта, на полностью или частично остановленных объектах может занять от 1 до 2 месяцев. Полное восстановление экспорта и насыщение азиатских рынков, испытывающих наиболее высокую зависимость от ближневосточной нефти, потребует до 3 месяцев.Таким образом, даже при отсутствии серьезных повреждений нефтегазовой инфраструктуры и восстановлении нормального экспорта из стран Персидского залива к августу – сентябрю, цены на нефть до конца 2026 года вряд ли опустятся ниже 80 долларов за баррель.Автор: Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" Рексофт Консалтинг

