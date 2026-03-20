Россия нарастила поставки нефти в Китай на 40,9 процента за два месяца - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки нефти в Китай на 40,9 процента за два месяца
2026-03-20T08:08+0300
2026-03-20T08:32+0300
08:08 20.03.2026 (обновлено: 08:32 20.03.2026)
 
Россия нарастила поставки нефти в Китай на 40,9 процента за два месяца

РФ за два месяца 2026 года нарастила поставки нефти в Китай на 40,9%

ПЕКИН, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2026 года поставила Китаю 21,795 миллиона тонн нефти, что на 40,9% больше, за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые два месяца 2026 года обошлась Китаю в 8,978 миллиарда долларов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 15,468 миллиона тонн нефти на 8,488 миллиарда долларов.
В феврале 2026 года Китай ввез из России 10,388 миллиона тонн нефти на 4,366 миллиарда долларов, что больше на 34% и 2,6% соответственно, чем в феврале 2025 года, когда Россия поставила КНР 7,75 миллиона тонн нефти на 4,254 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год.
 
