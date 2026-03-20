Поставки нефти из России в ЕС в январе упали более чем в два раза
2026-03-20T14:19+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе рухнули в годовом выражении более чем в два раза, оказавшись на историческом минимуме для соответствующего месяца, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, за январь ЕС импортировал нефти из РФ на 222,8 миллиона евро. Для этого месяца это стало минимумом за все время двусторонней торговли. В месячном выражении стоимость поставок подросла на 4%, а в годовом - упала в 2,3 раза. Всего за прошлый год Евросоюз закупил российской нефти на 4,04 миллиарда евро - на 36,3% меньше, чем годом ранее. При этом среди поставщиков нефти в Евросоюз Россия в январе расположилась на 16-м месте, месяц назад она была 18-я, а год назад - 14-я. В пятерку вошли Норвегия (2,95 миллиарда евро), США (2,81 миллиарда), Ирак (1,4 миллиарда), Ливия (1,35 миллиарда) и Казахстан (1,23 миллиарда).
Евростат: поставки нефти из России в Евросоюз в январе упали вдвое