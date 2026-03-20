https://1prime.ru/20260320/neft-868493571.html

Поставки нефти из России в ЕС в январе упали более чем в два раза

2026-03-20T14:19+0300

энергетика

нефть

рф

норвегия

сша

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе рухнули в годовом выражении более чем в два раза, оказавшись на историческом минимуме для соответствующего месяца, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, за январь ЕС импортировал нефти из РФ на 222,8 миллиона евро. Для этого месяца это стало минимумом за все время двусторонней торговли. В месячном выражении стоимость поставок подросла на 4%, а в годовом - упала в 2,3 раза. Всего за прошлый год Евросоюз закупил российской нефти на 4,04 миллиарда евро - на 36,3% меньше, чем годом ранее. При этом среди поставщиков нефти в Евросоюз Россия в январе расположилась на 16-м месте, месяц назад она была 18-я, а год назад - 14-я. В пятерку вошли Норвегия (2,95 миллиарда евро), США (2,81 миллиарда), Ирак (1,4 миллиарда), Ливия (1,35 миллиарда) и Казахстан (1,23 миллиарда).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

