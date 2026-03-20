CNN: Goldman Sachs допустил, что цены на нефть побьют рекорд 2008 года в $147 за баррель
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs допускают, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут остаться повышенными и в следующем году, а марка Brent - и вовсе обновить исторический рекорд в 147 долларов за баррель, установленный в 2008 году, передает телеканал CNN.
"Аналитики предупредили, что цены (на нефть - ред.) останутся на высоком уровне из-за повреждений энергетической инфраструктуры и фактического перекрытия важнейшего морского пути для транспортировки нефти и газа - Ормузского пролива. Goldman Sachs даже предположил, что высокие цены могут сохраняться и в течение 2027 года", - сообщает телеканал.
Также аналитики банка предупредили, что цена нефти марки Brent может превысить установленный в 2008 году исторический рекорд в 147 долларов за баррель, если перебои в её поставках будут продолжительными, говорится в материале.
При худшем сценарии, по оценке банка, стоимость Brent составит около 111 долларов за баррель к четвертому кварталу 2027 года, если поставки нефти через пролив останутся очень низкими более двух месяцев, а уровень добычи после восстановления работы будет держаться на уровне в 2 миллиона баррелей в сутки.
При этом более благоприятный сценарий предполагает постепенное восстановление поставок нефти через Ормузский пролив с апреля, что приведет к снижению цены Brent примерно до 70 долларов к четвертому кварталу 2026 года, но вместе с тем повреждение энергетической инфраструктуры усилило риски высоких цен в долгосрочной перспективе, приводит телеканал мнение аналитиков Goldman Sachs.
В марте цены на энергоносители подскочили из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива - это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. С начала марта нефть Brent подорожала на 51%, удерживаясь вблизи 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 89%.