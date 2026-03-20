Набиуллина назвала снижение цены на нефть дезинфляционным фактором

Набиуллина назвала снижение цены на нефть дезинфляционным фактором - 20.03.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала снижение цены на нефть дезинфляционным фактором

Снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле должно приводить к ограничениям расходов бюджета, это будет дезинфляционным фактором, заявила глава ЦБ РФ... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T16:24+0300

2026-03-20T16:24+0300

2026-03-20T16:24+0300

нефть

россия

рф

эльвира набиуллина

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле должно приводить к ограничениям расходов бюджета, это будет дезинфляционным фактором, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы уже говорили, что снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле должно приводить к соответствующим ограничениям в расходах для сбалансированности бюджета. Если это происходит, мы имеем дезинфляционное влияние. Но если изменения параметров бюджетного правила не сопровождаются корректировкой расходов, а приводят лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует большей жесткости денежно-кредитной политики", - сказала она в ходе пресс-конференции.

рф

нефть, россия, рф, эльвира набиуллина