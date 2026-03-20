Цены на нефть готовятся завершить пятую неделю подряд ростом
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, готовятся завершить пятую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов. | 20.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, готовятся завершить пятую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 20.08 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,57% относительно предыдущего закрытия - до 110,36 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,4%, до 97,84 доллара. С понедельника Brent подорожал на 7%, WTI - на 1%. Четыре предыдущие недели котировки завершили ростом. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Как утверждает газета Wall Street Journal, США дополнительно направляют на Ближний Восток более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля. "Вероятность быстрого разворота тенденции в динамике цен на энергоносители маловероятна, поскольку производству уже нанесен ущерб", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 марта их число выросло на 2 - до 414 установок.
