ЕС в январе впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ЕС в январе впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России
Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило | 20.03.2026, ПРАЙМ
14:27 20.03.2026
 
ЕС в январе впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России

Евростат: ЕС в январе впервые за все время торговли не импортировал нефтепродукты из РФ

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС впервые с 1999 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России нефтепродукты. За предыдущий месяц объем импорта составил 22,3 миллиона долларов.
Стоит отметить, ежемесячный объем закупок нефтепродуктов Евросоюзом у России обычно превышает один-два десятка миллионов евро. Однако в начале года объем поставок резко сокращается. Так, в январе 2025 года он составлял лишь 20,8 тысячи евро.
Всего за прошлый год ЕС купил у РФ нефтепродуктов на 166,8 миллиона евро - в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году.
По итогам января 2026 года крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в ЕС стали Саудовская аравия (877,5 миллиона евро), США (725 миллионов), Великобритания (346,7 миллиона), Индия (263,4 миллиона) и Сингапур (216,2 миллиона).
