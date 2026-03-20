https://1prime.ru/20260320/nefteprodukty-868493929.html

ЕС в январе впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России

2026-03-20T14:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС впервые с 1999 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России нефтепродукты. За предыдущий месяц объем импорта составил 22,3 миллиона долларов. Стоит отметить, ежемесячный объем закупок нефтепродуктов Евросоюзом у России обычно превышает один-два десятка миллионов евро. Однако в начале года объем поставок резко сокращается. Так, в январе 2025 года он составлял лишь 20,8 тысячи евро. Всего за прошлый год ЕС купил у РФ нефтепродуктов на 166,8 миллиона евро - в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году. По итогам января 2026 года крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в ЕС стали Саудовская аравия (877,5 миллиона евро), США (725 миллионов), Великобритания (346,7 миллиона), Индия (263,4 миллиона) и Сингапур (216,2 миллиона).

https://1prime.ru/20260320/neft-868493571.html

https://1prime.ru/20260320/evropa-868482653.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, саудовская аравия, сша, ес, нефть, нефтепродукты