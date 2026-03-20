Турецкий политолог рассказал о последствиях операции США в Ираке - 20.03.2026, ПРАЙМ
Турецкий политолог рассказал о последствиях операции США в Ираке
2026-03-20T01:03+0300
2026-03-20T02:55+0300
01:03 20.03.2026 (обновлено: 02:55 20.03.2026)
 
Турецкий политолог рассказал о последствиях операции США в Ираке

РИА Новости: Сезер заявил, что ошибки США в Ираке лежат в корне нынешних проблем

СТАМБУЛ, 20 мар - ПРАЙМ. Совершенные США в ходе операции в Ираке ошибки лежат в корне нынешних проблем Ближнего Востока, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
По словам Сезера, операция США коренным образом изменила расклад сил в регионе, а ее последствия ощущаются и по сей день.
"Одной из основных причин нестабильности на Ближнем Востоке в наши дни является именно эта операция и ее последствия. В результате смещения режима Саддама Хусейна в Ираке возник вакуум власти, начались этноконфессиональные столкновения, события послужили толчком для увеличения террористических группировок... возникшая ситуация повлияла не только на Ирак, но и соседние страны - Сирию, Ливан, Ирак и даже Турцию", - заявил Сезер.
Он отметил, что террористы "Аль-Каиды", "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры"* активизировались вследствие сложившейся в Ираке обстановки.
По его словам, в Ираке возник колоссальный хаос на фоне отсутствия сильного государства и механизмов безопасности.
"Непонимание местной динамики и восприятие местными жителями вторгшихся в страну сил как незаконных препятствует стабильности в долгой перспективе", - пояснил эксперт.
"Для понимания текущей ситуации на Ближнем Востоке необходимо извлечь уроки из опыта того периода и разработать инклюзивную политику, учитывающую региональную динамику", - заявил Сезер.
Двадцатого марта 2003 года, США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom), направленную на свержение власти Саддама Хусейна. К маю коалиция фактически захватила страну, поделив ее территорию на несколько оккупационных зон.
Предлогом для интервенции без санкции Совбеза ООН послужили обвинения в том, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. Данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, а также "курдского вопроса".
* Запрещенные в России террористические группировки.
 
