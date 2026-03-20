Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туруслуги

Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туристические услуги в России, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T05:17+0300

туризм

бизнес

технологии

благовещенск

китай

кнр

сбербанк

роскачество

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туристические услуги в России, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Сто российских объектов прошли добровольную сертификацию в сфере туризма. Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал сотый юбилейный сертификат соответствия на туристические услуги", - говорится в сообщении. Там уточнили, что сертификат получило Благовещенское отделение Сбербанка на услуги офисов банковских (финансовых) учреждений. "Сбербанк - единственный в России банк, чьи отделения прошли сертификацию по стандарту China Friendly, три офиса учреждения в Благовещенске подтвердили соответствие стандарту", - подчеркнули в ведомстве. В Роскачестве отметили, что сертификат подтверждает, что услуги Благовещенского отделения Сбербанка соответствуют требованиям, учитывающим культурные и языковые особенности китайских клиентов. Программа "China Friendly" реализуется в рамках развития международного туризма и внешнеэкономических связей. Сертификация охватывает ключевые аспекты сервиса: языковую поддержку, платежную инфраструктуру, навигацию и адаптацию под культурные особенности гостей из КНР.

