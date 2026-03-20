Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туруслуги - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/roskachestvo-868473898.html
Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туруслуги
2026-03-20T05:17+0300
2026-03-20T06:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868473898.jpg?1773977799
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:17 20.03.2026 (обновлено: 06:36 20.03.2026)
 
Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туруслуги

Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туристические услуги в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Роскачество выдало сотый сертификат соответствия на туристические услуги в России, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Сто российских объектов прошли добровольную сертификацию в сфере туризма. Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал сотый юбилейный сертификат соответствия на туристические услуги", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что сертификат получило Благовещенское отделение Сбербанка на услуги офисов банковских (финансовых) учреждений.
"Сбербанк - единственный в России банк, чьи отделения прошли сертификацию по стандарту China Friendly, три офиса учреждения в Благовещенске подтвердили соответствие стандарту", - подчеркнули в ведомстве.
В Роскачестве отметили, что сертификат подтверждает, что услуги Благовещенского отделения Сбербанка соответствуют требованиям, учитывающим культурные и языковые особенности китайских клиентов.
Программа "China Friendly" реализуется в рамках развития международного туризма и внешнеэкономических связей. Сертификация охватывает ключевые аспекты сервиса: языковую поддержку, платежную инфраструктуру, навигацию и адаптацию под культурные особенности гостей из КНР.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала