"Дал слабину": почему падает рубль

2026-03-20T07:07+0300

МОСКВА, 20 мар — Прайм, Светлана Медведева. Для российской валюты завершился период затишья — рубль слабеет. Доллар уже по 83 рубля, чего не было с осени. Что происходит и какие перспективы — в материале Прайм.Смена курсаС января доллар был по 76-77 рублей и даже проседал к 75. Официальный курс ЦБ на 19 марта — 83,12.А внебиржевой превысил 87 впервые с 13 марта прошлого года.Тому поспособствовало несколько обстоятельств."Минфин прекратил продавать валюту в рамках бюджетного правила, что связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. А эти планы сами по себе усилили ожидания по ослаблению", — говорит старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.Еще на рубль давят ожидания по ключевой ставке. Сейчас она — 15,5%, и рынок, по опросу Reuters, считает, что ее вот-вот уменьшат на полпроцента, говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь."На мой взгляд, это важный фактор: рубль долго поддерживался высокой доходностью соответствующих инструментов", — уточняет он.И хотя нефтяные котировки взлетели, другие факторы перевесили, добавляет эксперт.Плюсы и минусыДля экономики умеренно слабый рубль скорее выгоден."Если курс уходит с 76-78 к 83, это девальвация на семь-девять процентов, а значит, бюджет и экспортеры получают больше рублей с каждого экспортного доллара", — отмечает Тюнь.Но для населения и внутреннего спроса это, понятно, минус: повышаются цены на импорт и товары с высокой импортной составляющей."Для компаний и отраслей ослабление рубля означает рост издержек на зарубежные поставки при увеличении экспортной выручки", — уточняет Ващелюк.Есть риск проинфляционных последствий при слишком быстром пересечении определенных границ."Как представляется, в ближайшие месяцы комфортные с точки зрения влияния на инфляцию — уровни ниже 85 за доллар (с последующим постепенным ослаблением до 90-95 к концу года). Быстрый переход валютного рынка в диапазон 85-90 выглядит более тревожным, но все еще позволяет рассчитывать на итоговую инфляцию 5,0-5,5% при ключевой ставке в 12% ", — рассуждает аналитик.Кроме того, ослабление рубля может привести к замедлению снижения ключевой ставки.ПрогнозДо конца апреля рубль, скорее всего, останется в диапазоне 82-86 за доллар. Если Центробанк снизит ставку, а экспортная статистика не улучшится, движение в сторону 85-86 выглядит вполне реалистичным, говорит Тюнь.И добавляет: если же дорогая нефть быстро конвертируется в рост налоговых поступлений и экспортной выручки, не исключена стабилизация на уровне 81-83."Сценарий 87-90 я считаю возможным уже во втором квартале при одновременном снижении ставки, слабой экспортной статистике и усилении бюджетного давления", — уточняет эксперт.Ващелюк предсказывает к концу года 90-95 за доллар в условиях уменьшения ключевой ставки и продаж иностранной валюты Банком России в рамках регулярных и нерегулярных операций.Тюнь подчеркивает: текущее ослабление — это не авария, а возвращение к более привычному диапазону для нынешних условий российской экономики.

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

