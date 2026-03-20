https://1prime.ru/20260320/rubl-868499594.html

Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина...

нефть

рф

эльвира набиуллина

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/40/830814036_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7ca159398b22473a216667fa43d96be.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе", - рассказала она. "И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели", - добавила Набиуллина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

