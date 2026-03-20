Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
2026-03-20T16:15+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе", - рассказала она. "И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели", - добавила Набиуллина.
