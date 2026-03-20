Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля - 20.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля - 20.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T16:15+0300
2026-03-20T16:15+0300
нефть
рф
эльвира набиуллина
фнб
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе", - рассказала она. "И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели", - добавила Набиуллина.
нефть, рф, эльвира набиуллина, фнб
Нефть, РФ, Эльвира Набиуллина, ФНБ
16:15 20.03.2026
 
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Набиуллина: ослабление курса рубля связано с ценами на нефть и бюджетным правилом

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе", - рассказала она.
"И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели", - добавила Набиуллина.
 
НефтьРФЭльвира НабиуллинаФНБ
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
