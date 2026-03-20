Российский рынок акций умеренно растет в ожидании совещания ЦБ по ставке

2026-03-20T12:44+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повышается в ожидании понижения ключевой ставки Центробанка, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 12.26 мск увеличивается на 0,52% относительно предыдущего закрытия, до 2 883,86 пункта. Особенно заметно дорожают бумаги "Русала" (+2%), "Полюса" (+1,6%), акции "Т-Техно" (+1,6%), ПИКа (+1,3%). Акции банка "Санкт-Петербург" также сильно растут ы цене, на 1,4% относительно предыдущего закрытия, после новостей о том, что наблюдательный совет банка утвердил рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить дивиденды по итогам года в размере 26,23 рубля. При текущей цене акции около 336 рублей дивидендная доходность, таким образом, составляет 7,8%. Снижаются в цене при этом сильнее всего акции "Фосагро" (-1,4%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Циана" (-0,7%). Главным событием сегодняшнего дня станет решение Банка России о дальнейшей величине ключевой ставки, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Учитывая дорогую нефть, регулятор понизит её на 0,5 процентного пункта, добавляет он. "Но многое будет зависеть от риторики, а она, в свою очередь, от решения Минфина по поводу снижения цены отсечения нефти в бюджетном правиле. Мы не исключаем, что финансовое ведомство отложит нововведения, поскольку ситуация для бюджета обещает резко улучшиться в связи с ростом цен на нефть, газ и удобрения", - считает Соколов. Поэтому в пятницу ожидается повышенная волатильность торгов, но вряд ли ситуация принципиально изменится – дефицит новых денег для покупки акций продолжит мешать росту индекса Мосбиржи, считает эксперт. "Пока украинский вопрос остается далек от разрешения, приобретение длинных облигаций с фиксированным купоном выглядит привлекательно, а с точки зрения "риск-доходность", может быть, даже интереснее инвестиций в рынок акции", - резюмирует он.

