Современные технологии позволяют строить в сейсмозоне дома выше 40 этажей

2026-03-20T01:31+0300

БИШКЕК, 20 мар – ПРАЙМ. Современные технологии позволяют строить в районах с повышенной сейсмической активностью дома выше 40 этажей, рассказал в разговоре с РИА Новости сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов. "В Японии, где ежегодно около ста тысяч землетрясений происходит, можно строить здания 40-этажные и 50-этажные. Почему же в Кыргызстане или где-то еще - нельзя? Главное - чтобы не воровали, чтобы применяли именно японские технологии. Потому что японцы строят специальные демпферы под такие здания. Вот, скажем, башня Бурдж-Халифа. Она не в Японии, но просто в качестве примера. Я видел ее инженерную схему. Там посреди башни подвешена огромная стальная блямба, которая позволяет удержать эту башню, чтобы она не свалилась. Противовес. Это один из методов", - рассказал специалист. По его словам, большая часть строительных компаний тщательно относятся к строительству в сейсмоопасной зоне и активно применяют современные технологии. "Но если 40-этажные здания, или этажей по 20-30, строить тем методом, которым сейчас строятся девятиэтажки, я не думаю, что это хорошее решение… Я вам элементарный пример приведу. Когда было в Турции землетрясение, я смотрел по телевизору, и там выступала женщина, плакала, что родные ее погибли. И она стояла прямо возле здания многоэтажного, которое разрушилось. Меня вот что поразило: там колонна надломилась, и из нее торчало всего четыре арматуры. А вот вы посмотрите, как у нас строятся сейчас многоэтажные дома и вот эти колонны. У них там не 4, а 44 арматуры в одной колонне. В этом отношении строится очень хорошо", - уточнил академик. Абдрахматов подчеркнул, что при этом не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что занимающихся строительством компаний очень много, и среди них обязательно найдутся две-три, которые строят не очень качественно. "Но за этим должна следить специальная служба, госорганы. За этим должен следить человек, который вообще спроектировал это здание, сооружение. Но если говорить в целом, я думаю, что нынешнее строительство достаточно качественное", - подытожил сейсмолог.

общество , промышленность, япония, киргизия, турция