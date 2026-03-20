Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" - 20.03.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии"
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии"
2026-03-20T10:17+0300
энергетика
сербия
абу-даби
александр вучич
nis
mol
минфин сша
нефть
Энергетика, СЕРБИЯ, Абу-Даби, Александр Вучич, NIS, MOL, Минфин США, Нефть
10:17 20.03.2026
 
США продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии"

Минэнерго Сербии: США продлили лицензию на оперативную деятельность NIS до 17 апреля

БЕЛГРАД, 20 мар – ПРАЙМ. Минфин США продлил до 17 апреля лицензию на оперативную деятельность российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под американскими санкциями, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Срок предыдущей лицензии истекает 20 марта.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина продлило лицензию на оперативную деятельность до 17 апреля 2026 года... Продление лицензии почти на месяц особенно важно сейчас, когда ежедневно скачут цены нефти на биржах", - цитирует пресс-служба Минэнерго слова Джедович-Ханданович.
Сербский президент Александр Вучич сообщил в четверг, что минфин США пока не одобрил сделку по продаже российского контрольного пакета акций NIS в размере 56% венгерской нефтегазовой компании MOL. При этом установленный американской стороной срок для переговоров по продаже российской доли истекает 24 марта.
"Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы по сделке были направлены в OFAC. После завершения сделки власти Сербии планируют выкупить у MOL 5% "Нефтяной индустрии Сербии". Также сообщалось о планах национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC купить у венгров часть акций NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
 
