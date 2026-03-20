Ставка снижена. Что будет с инфляцией, рублем и сбережениями

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Решение выглядит вполне логичным: инфляция замедляется в...

2026-03-20T13:54+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Решение выглядит вполне логичным: инфляция замедляется в соответствии с прогнозом ЦБ, и это позволяет дальше аккуратно смягчать монетарную политику. Но не стоит спешить с выводами о том, что эпоха дорогих денег осталась позади.Почему ЦБ снизил ставку, но не расслабилсяДенежно-кредитные условия остаются жёсткими, экономика продолжает замедляться, и регулятор стремится уменьшить риски переохлаждения. Однако у ЦБ по-прежнему есть поводы для беспокойства.Устойчивая инфляция всё ещё выше целевых 4%. Инфляционные ожидания, хоть и снижаются, остаются повышенными. Добавьте сюда неопределённость с предстоящими изменениями в бюджетном правиле и внешний фактор — конфликт на Ближнем Востоке, который уже сейчас ведёт к росту логистических издержек для мировой экономики.Сигнал, который ЦБ дал рынку, я бы назвал мягким, но осторожным. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от трёх ключевых параметров: устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также внешних и внутренних рисков.Мой прогноз: снижение продолжитсяЯ ожидаю, что замедление инфляции продолжится и в ближайшие месяцы. Сезонно скорректированная инфляция в марте-апреле снизится к целевым 4% — напомню, в феврале этот показатель составлял 5,8%, а в январе был на уровне 14,6%.На следующем заседании, которое пройдёт 24 апреля, ЦБ, по моим ожиданиям, снова снизит ставку на 50 б.п., до 14,5%. В целом я прогнозирую, что снижение будет идти теми же темпами — по 50 базисных пунктов на каждом заседании в этом году.К концу второго квартала ставка составит 14%, к концу третьего — 13%, а к концу четвёртого — 12%. Средняя ключевая ставка в этом году ожидается на уровне 14,1% — для сравнения, в прошлом году она составляла 19,2%.Что это значит для экономикиМонетарная политика, несмотря на начавшийся цикл смягчения, остаётся жёсткой. Это означает, что она продолжит стимулировать сбережения, охлаждать потребительский и инвестиционный спрос и замедлять инфляцию.Рост экономики в этом году я оцениваю в 0,8% — после 1% в прошлом году. Инфляция к концу года замедлится до 5,7%. Устойчивая инфляция, вероятно, вернётся к целевым 4% уже в середине года.Что делать вкладчикам и заёмщикамПо данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков по итогам первой декады марта составляла 13,9%. В ближайшие недели она продолжит дрейфовать вниз — в диапазон 13–13,5%.К концу года ставки по депозитам могут опуститься до 11–12%. Моя рекомендация для вкладчиков: фиксировать текущие высокие ставки на максимально длительный срок. Такая возможность есть — и упускать её не стоит.Заёмщикам же важно понимать: ставки по потребкредитам и ипотеке в ближайшие недели будут снижаться, но медленнее, чем ставки по депозитам. В целом высокие ставки по кредитам могут сохраняться ещё долго, поэтому планировать свои финансовые возможности нужно с запасом прочности.Рубль: поддержка сохраняется, но ослабеваетСнижение ставки ЦБ уже заложено в рыночные ожидания, поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Жёсткая монетарная политика продолжит поддерживать рубль, хотя эта поддержка будет постепенно сокращаться с каждым новым шагом смягчения.Почему рубль пока держится? Факторов несколько:Дополнительную поддержку рублю оказывают профицит торгового баланса и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (4,6 млрд руб. в день). В ближайшие недели добавится ещё один фактор — растущая экспортная выручка из-за взлёта нефтяных цен. В марте Brent подскочила с 70 до 100–115 долларов за баррель на фоне войны на Ближнем Востоке.Негативных факторов тоже хватает: сезонно растущий спрос на импорт, ожидания снижения цены отсечения в бюджетном правиле, приостановка регулярных продаж валюты по бюджетному правилу.В ближайшие недели я ожидаю, что рубль останется в диапазоне 81–86 за доллар, 11,8–12,5 за юань и 94–99 за евро.Инвесторам: время фиксировать доходностьРешение ЦБ совпало с консенсусом, поэтому значимой реакции в облигациях и акциях я не жду. Но сам факт продолжения цикла снижения ставок поддерживает интерес инвесторов — в первую очередь к облигациям.Мой совет: фиксируйте текущие высокие доходности на длительный срок. Рублёвые ставки будут постепенно снижаться, и возможность получить 15–19% по надёжным инструментам может не повториться.Факторами неопределённости для российского рынка остаются развитие украинского конфликта, предстоящие изменения в бюджете и ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому я считаю разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным сценариям.Консервативным инвесторам я рекомендую:Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях — в ожидании дальнейшего замедления инфляции и продолжения снижения ключевой ставки. И на случай возможного ослабления рубля разумно иметь в портфеле валютные активы: замещающие облигации и золото.Автор - Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

