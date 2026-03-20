https://1prime.ru/20260320/stavka-868493140.html
МЭР назвало снижение ключевой ставки ЦБ позитивным сигналом
2026-03-20T14:12+0300
экономика
россия
финансы
рф
ключевая ставка
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Последовательное снижение ставки ЦБ РФ является позитивным сигналом в условиях замедления инфляции и сокращения выпуска в ряде отраслей, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России в пятницу. Банк России ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%. "С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - говорится в сообщении министерства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_43425e9f0293d8c761b1481bcd9fb8b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
