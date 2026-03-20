МЭР назвало снижение ключевой ставки ЦБ позитивным сигналом

2026-03-20T14:12+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Последовательное снижение ставки ЦБ РФ является позитивным сигналом в условиях замедления инфляции и сокращения выпуска в ряде отраслей, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России в пятницу. Банк России ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%. "С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - говорится в сообщении министерства.

россия, финансы, рф, ключевая ставка, минэкономразвития рф