Цены на нефть могут превысить 180 долларов за баррель

2026-03-20T04:38+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Нефтяные чиновники Саудовской Аравии прогнозируют, что цены на нефть могут превысить 180 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке и связанные с ним перебои в поставках энергоносителей не закончатся в ближайшее время, сообщает газета Wall Street Journal. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent подскакивала почти на 10%, впервые с 9 марта поднимаясь выше отметки в 119 долларов за баррель. По словам саудовских источников в отрасли, цена в 180 долларов за баррель составляет базовый сценарий, при условии, что перебои сохранятся до конца апреля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

нефть, ближний восток, сша, иран