Украина согласилась принять миссию ЕС для ремонта "Дружбы", заявил Макрон
2026-03-20T02:58+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Украина согласилась принять миссию ЕС для содействия и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я благодарю президента (Владимира) Зеленского за то, что в этих условиях он согласился принять на Украине миссию ЕС для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба". Если вопросы энергетической безопасности в ЕС должны учитываться, они не должны ставить под сомнение нашу поддержку и не должны использоваться как инструмент", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседании Евросовета.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
