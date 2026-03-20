https://1prime.ru/20260320/ukraina-868485552.html
Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее...
2026-03-20T11:09+0300
газ
мировая экономика
киев
венгрия
украина
виктор орбан
ес
джорджа мелони
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg
РИМ, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", разрешимой, и заявила, что для нее необходима гибкость с обеих сторон. "Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для её разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон. Так, с одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов евро будут выделены автоматически. Поэтому я думаю, что, скажем так, работая над этим, мы сможем найти решение", - заявила Мелони по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube. Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a4c506422158722d06f153eed3916424.jpg
Мелони: для разблокирования кредита ЕС необходима гибкость и от Украины, и от Венгрии