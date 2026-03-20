Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/ukraina-868485552.html
Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву
Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву - 20.03.2026, ПРАЙМ
Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:09+0300
2026-03-20T11:09+0300
газ
мировая экономика
киев
венгрия
украина
виктор орбан
ес
джорджа мелони
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg
РИМ, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", разрешимой, и заявила, что для нее необходима гибкость с обеих сторон. "Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для её разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон. Так, с одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов евро будут выделены автоматически. Поэтому я думаю, что, скажем так, работая над этим, мы сможем найти решение", - заявила Мелони по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube. Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
https://1prime.ru/20260320/vengriya-868484073.html
киев
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a4c506422158722d06f153eed3916424.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, киев, венгрия, украина, виктор орбан, ес, джорджа мелони, нефть
Газ, Мировая экономика, Киев, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС, Джорджа Мелони, Нефть
11:09 20.03.2026
 
Мелони рассказала, как решить проблему с блокировкой Венгрией кредита Киеву

Мелони: для разблокирования кредита ЕС необходима гибкость и от Украины, и от Венгрии

© Фото : Public Domain/President Of UkraineДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Джорджа Мелони. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", разрешимой, и заявила, что для нее необходима гибкость с обеих сторон.
"Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для её разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон. Так, с одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов евро будут выделены автоматически. Поэтому я думаю, что, скажем так, работая над этим, мы сможем найти решение", - заявила Мелони по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube.
Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Орбан рассказал, что нужно Венгрии помимо запуска "Дружбы"
10:35
 
ГазМировая экономикаКиевВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор ОрбанЕСДжорджа МелониНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала