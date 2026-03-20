https://1prime.ru/20260320/vengriya-868484073.html
Орбан рассказал, что нужно Венгрии помимо запуска "Дружбы" - 20.03.2026, ПРАЙМ
Венгрии нужно не только восстановление поставок российской нефти по "Дружбе", но и гарантии от Киева, что блокада не повторится, заявил премьер-министр Венгрии... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T10:35+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
киев
украина
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_96b3bf2ac6ee65eba0398430f007231f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Венгрии нужно не только восстановление поставок российской нефти по "Дружбе", но и гарантии от Киева, что блокада не повторится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Речь не только о том, что к нам должна поступать нефть, нам надо также получить гарантии (от Украины - ред.), что такого не произойдет снова", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Венгерский премьер также сообщил, что на саммите не услышал от критиков таких аргументов, на которые у него не нашлось бы более весомого ответа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ad1a5dec252e2db18b2672c29e3e8f67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
