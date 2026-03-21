Тысячи люксовых авто скопились у берегов Кении из-за конфликта в Иране

2026-03-21T23:08+0300

БЕРЛИН, 21 мар - ПРАЙМ. Тысячи новых автомобилей премиум-класса скопились на кенийском острове Ламу из-за транспортных проблем, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild. "На острове Ламу, площадью всего 57 квадратных километров, в настоящее время скопились уже около 4 тысяч новых автомобилей, в том числе модели Porsche и Volkswagen", - говорится в материале. По данным издания, машины перевозились морским путем из Японии в Дубай, но были перенаправлены в порт Ламу из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран. Сообщается, что на следующей неделе ожидается прибытие еще одного судна с 5 тысячами новых авто. При этом на самом острове Ламу автомобили запрещены. Исключение сделано только для одной машины "скорой помощи" и местного комиссара. Жители острова численностью около 26 тысяч человек передвигаются на вьючных ослах и лодках, пишет издание. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

