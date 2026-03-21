В Дании не считают возможным отправку фрегатов в Ормузский пролив

Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что не считает возможной отправку датских фрегатов в Ормузский пролив. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T22:35+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что не считает возможной отправку датских фрегатов в Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив. "Наши фрегаты задействованы в задачах королевства, поэтому я не представляю, чтобы мы могли оказать поддержку с помощью фрегатов", - приводит слова Поульсена датская телерадиокомпания DR. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.

