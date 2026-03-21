В Дании не считают возможным отправку фрегатов в Ормузский пролив - 21.03.2026, ПРАЙМ
В Дании не считают возможным отправку фрегатов в Ормузский пролив
2026-03-21T22:35+0300
22:35 21.03.2026
 
В Дании не считают возможным отправку фрегатов в Ормузский пролив

Глава Минобороны Дании Лунд Поульсен не считает возможной отправку фрегатов в пролив

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что не считает возможной отправку датских фрегатов в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
"Наши фрегаты задействованы в задачах королевства, поэтому я не представляю, чтобы мы могли оказать поддержку с помощью фрегатов", - приводит слова Поульсена датская телерадиокомпания DR.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе
Вчера, 18:43
 
ЭкономикаНефтьОрмузский проливСШАИРАНДональд ТрампКая КалласЕСБизнес
 
 
