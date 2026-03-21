Эксперт оценила последствия блокировки Ираном Ормузского пролива
Эксперт оценила последствия блокировки Ираном Ормузского пролива - 21.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия блокировки Ираном Ормузского пролива
Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T05:14+0300
2026-03-21T05:14+0300
2026-03-21T05:14+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
"Блокада (Ормузского пролива – ред.) грозит обрушить весь мировой рынок энергоносителей и уже привела к росту цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Ну а любая угроза будет отражаться на потребителях по всему миру. И поэтому, конечно, при полной блокировке пролива, будет угроза того, что великие державы будут втянуты в затяжной конфликт", - сказала Федорова.
Около 20-30% всех морских поставок энергоносителей идет через Ормузский пролив, который часто называют "бутылочным горлышком", и "закупорить" его в силах Тегерана, объяснила она.
"Недаром недавно избранный новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в своем первом же обращении к нации, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под полным контролем Тегерана, и это является рычагом Ирана для выгодного для него решения конфликта на Ближнем Востоке", - подытожила Федорова.
Эксперт оценила последствия блокировки Ираном Ормузского пролива
Эксперт Федорова: блокировка Ираном Ормузского пролива угрожает обрушить мировой рынок
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
"Блокада (Ормузского пролива – ред.) грозит обрушить весь мировой рынок энергоносителей и уже привела к росту цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Ну а любая угроза будет отражаться на потребителях по всему миру. И поэтому, конечно, при полной блокировке пролива, будет угроза того, что великие державы будут втянуты в затяжной конфликт", - сказала Федорова.
Около 20-30% всех морских поставок энергоносителей идет через Ормузский пролив, который часто называют "бутылочным горлышком", и "закупорить" его в силах Тегерана, объяснила она.
"Недаром недавно избранный новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в своем первом же обращении к нации, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под полным контролем Тегерана, и это является рычагом Ирана для выгодного для него решения конфликта на Ближнем Востоке", - подытожила Федорова.