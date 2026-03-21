https://1prime.ru/20260321/ekspert-868510666.html

Эксперт оценила последствия блокировки Ираном Ормузского пролива

Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат...

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868510666.jpg?1774059279

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. "Блокада (Ормузского пролива – ред.) грозит обрушить весь мировой рынок энергоносителей и уже привела к росту цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Ну а любая угроза будет отражаться на потребителях по всему миру. И поэтому, конечно, при полной блокировке пролива, будет угроза того, что великие державы будут втянуты в затяжной конфликт", - сказала Федорова. Около 20-30% всех морских поставок энергоносителей идет через Ормузский пролив, который часто называют "бутылочным горлышком", и "закупорить" его в силах Тегерана, объяснила она. "Недаром недавно избранный новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в своем первом же обращении к нации, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под полным контролем Тегерана, и это является рычагом Ирана для выгодного для него решения конфликта на Ближнем Востоке", - подытожила Федорова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

