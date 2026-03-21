Ульянов заявил о полном отсутствии сотрудничества ЕС по "Дружбе"
2026-03-21T06:30+0300
энергетика
нефть
россия
украина
венгрия
рф
михаил ульянов
ес
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Евросоюз продемонстрировал полное отсутствие сотрудничества, координации и корпоративного взаимодействия в ситуации с трубопроводом "Дружба", который перекрыла Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Евросоюз продемонстрировал полное отсутствие сотрудничества, координации и корпоративного взаимодействия в ситуации с трубопроводом "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поступает нефть", - написал Ульянов у себя на странице в соцсети X. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
