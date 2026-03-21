"На что способна Россия": в Финляндии забили тревогу после инцидента с США

Способы, с помощью которых Иран справляется с давлением Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после многолетних санкций, позволяют оценить обширный военный...

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Способы, с помощью которых Иран справляется с давлением Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после многолетних санкций, позволяют оценить обширный военный потенциал России, не стесненной такими ограничениями, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия", — написал он.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные объекты в районе Ближнего Востока.Министерство иностранных дел России осудило действия Вашингтона и Тель-Авива. В Москве заявили, что полная ответственность за негативные последствия созданного кризиса лежит на них.

