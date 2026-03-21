Фицо назвал последствия для ЕС при отказе от нефти из России

Европейский союз, отказываясь от нефти из РФ по идеологическим причинам, рискует остаться с пустыми заправками, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 21.03.2026, ПРАЙМ

БРАТИСЛАВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейский союз, отказываясь от нефти из РФ по идеологическим причинам, рискует остаться с пустыми заправками, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Это чисто идеологические причины и ненависть, которая мешает государствам-членам Европейского союза надавить на Украину и сказать, что нам эта нефть (из России - ред.) действительно нужна… Все говорят, что есть (нефтепровод - ред.) "Адрия". Хорошо, у нас есть "Адрия". Но кто придет туда и с какой нефтью, когда нефти не будет? И что мы будем потом делать? Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?" - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". По его мнению, восстановление работы нефтепровода "Дружба" было бы полезно для Европы, "это бы значительно стабилизировало цену и повысило энергетическую безопасность региона". "Но значительная часть государств-членов Европейского союза говорит: Боже, это будет поражение, если мы позволим, чтобы сюда пришла российская нефть и нас спасала", - заключил Фицо. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

