Страны G7 готовы поддержать мировые поставки энергоносителей
Страны "Группы семи" (G7) выразили готовность принять меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, следует из их заявления. | 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны "Группы семи" (G7) выразили готовность принять меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, следует из их заявления. "Мы готовы принять необходимые меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, такие как выпуск резервов, о котором было решено Международным энергетическим агентством", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Франции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260321/fitso-868521040.html
