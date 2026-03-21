https://1prime.ru/20260321/iran-868512550.html
"Это смертный приговор". В США заявили о подготовке Ирана к новой операции
2026-03-21T07:25+0300
нефть
персидский залив
сша
израиль
скотт риттер
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Все государства Персидского залива пострадают из-за атаки США и Израиля на иранское нефтяное месторождение, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Об израильской атаке на Южный Парс. <…> Иранцы всегда открыто говорили о последствиях своих действий, и до сих пор они не блефовали. Это смертный приговор для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна — любой страны, сыгравшей роль в этом нападении", — заявил эксперт.Он также предположил, что иранцы могут вынудить арабские страны Персидского залива к активным действиям против США и Израиля."Все арабские государства Персидского залива, участвовавшие в этом, заплатят чрезвычайно высокую цену. Возможно, иранцы сделают пример из одной страны, а затем скажут остальным: "Вы должны заставить это прекратиться, иначе мы уничтожим все. Следующая атака — и мы уничтожаем все", — объяснил аналитик.В среду катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy заявила, что в результате пожаров, вызванных ракетной атакой, серьезно пострадал промышленный городок Рас-Лаффан на севере Катара, где находится крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа.Ранее иранские власти Ирана объявили о планах провести атаки на энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на американо-израильские удары по его газовому месторождению Южный Парс.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
