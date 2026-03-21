Аналитик назвал страны, которые пострадают от конфликта на Ближнем Востоке - 21.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал страны, которые пострадают от конфликта на Ближнем Востоке
Экономист Кондратов: в конфликте на Ближнем Востоке пострадают Бангладеш, Пакистан и Индия

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бангладеш, Пакистан и Индия могут больше всего пострадать из-за конфликта на Ближнем Востоке, потому что не имеют достаточно больших запасов газа, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Экономики РАН Дмитрий Кондратов.
По его словам, наиболее пострадавшей стороной в случае продолжительного конфликта между Ираном и США будут страны, которые сильно зависимы от Катара и не имеют достаточных запасов газа в хранилищах или в СПГ–терминалах при высокой доле его потребления в первичных источниках энергии.
"В данную категорию стоит отнести Бангладеш (59% поставок приходится на ближневосточную страну и 52% в первичной энергии), Пакистан (99% и 44,6%) и Индию (25% и 6,5% соответственно)", - полагает ученый.
Он добавил, что к другой группе государств можно отнести Китай, Южную Корею и Японию, имеющие диверсифицированную структуру как экспортеров продукции, так и спроса на энергию.
"Доля газа в топливно-энергетическом балансе в Китае не превышает 10%, а Японии и Южной Корее – 20,0%", - отметил аналитик.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
