Аналитик назвал страны, которые пострадают от конфликта на Ближнем Востоке
Бангладеш, Пакистан и Индия могут больше всего пострадать из-за конфликта на Ближнем Востоке, потому что не имеют достаточно больших запасов газа
2026-03-21T08:58+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бангладеш, Пакистан и Индия могут больше всего пострадать из-за конфликта на Ближнем Востоке, потому что не имеют достаточно больших запасов газа, таким мнением поделился с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Экономики РАН Дмитрий Кондратов. По его словам, наиболее пострадавшей стороной в случае продолжительного конфликта между Ираном и США будут страны, которые сильно зависимы от Катара и не имеют достаточных запасов газа в хранилищах или в СПГ–терминалах при высокой доле его потребления в первичных источниках энергии. "В данную категорию стоит отнести Бангладеш (59% поставок приходится на ближневосточную страну и 52% в первичной энергии), Пакистан (99% и 44,6%) и Индию (25% и 6,5% соответственно)", - полагает ученый. Он добавил, что к другой группе государств можно отнести Китай, Южную Корею и Японию, имеющие диверсифицированную структуру как экспортеров продукции, так и спроса на энергию. "Доля газа в топливно-энергетическом балансе в Китае не превышает 10%, а Японии и Южной Корее – 20,0%", - отметил аналитик.
Экономист Кондратов: в конфликте на Ближнем Востоке пострадают Бангладеш, Пакистан и Индия