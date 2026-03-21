США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда - 21.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда
2026-03-21T03:01+0300
2026-03-21T05:22+0300
03:01 21.03.2026 (обновлено: 05:22 21.03.2026)
 
США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда

Минфин США дал лицензию на продажу погруженных на суда нефти и нефтепродуктов из Ирана

ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b), настоящим разрешаются все операции, запрещенные вышеперечисленными нормативными актами, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, не позднее 0.01 (7.01 мск) по восточному летнему времени 20 марта 2026 года", - говорится в генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина.
Данное разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года.
При этом лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
