https://1prime.ru/20260321/minfin-868508898.html
США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда
2026-03-21T03:01+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
иран
кндр
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868508898.jpg?1774059768
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта. "За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b), настоящим разрешаются все операции, запрещенные вышеперечисленными нормативными актами, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, не позднее 0.01 (7.01 мск) по восточному летнему времени 20 марта 2026 года", - говорится в генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина. Данное разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года. При этом лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
