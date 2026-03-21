https://1prime.ru/20260321/noc-868522975.html

Поврежденный у берегов Ливии российский газовоз отбуксируют в порт

Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль экологические последствия украинской атаки на газовоз России у...

2026-03-21T20:10+0300

происшествия

нефть

рф

ливия

украина

мария захарова

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль экологические последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии, он будет отбуксирован в один из ее портов. "Ливийская национальная нефтегазовая корпорация подтверждает, что контроль над этой экологической угрозой вполне возможен, и судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов", - говорится в сообщении этой организации в социальной сети Facebook*. Корпорация пояснила, что все ливийские нефтяные объекты, от платформ до портов, защищены от любого загрязнения или рисков в этом отношении в связи с буксировкой газовоза и создан оперативный штаб для координации всех операций. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись. Представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито ранее сообщил, что судно серьёзно повреждено, и при его буксировке может возникнуть взрыв или разлив топлива.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

