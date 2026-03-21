Поврежденный у берегов Ливии российский газовоз отбуксируют в порт
NOC: газовоз "Арктик Метагаз" могут отбуксировать в один из портов Ливии
Танкер СПГ. Архивное фото
ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль экологические последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии, он будет отбуксирован в один из ее портов.
"Ливийская национальная нефтегазовая корпорация подтверждает, что контроль над этой экологической угрозой вполне возможен, и судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов", - говорится в сообщении этой организации в социальной сети Facebook*.
Корпорация пояснила, что все ливийские нефтяные объекты, от платформ до портов, защищены от любого загрязнения или рисков в этом отношении в связи с буксировкой газовоза и создан оперативный штаб для координации всех операций.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись.
Представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито ранее сообщил, что судно серьёзно повреждено, и при его буксировке может возникнуть взрыв или разлив топлива.
