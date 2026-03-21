https://1prime.ru/20260321/rubl-868501182.html
Назван новый ориентир для рубля после снижения ставки
Центральный банк России принял ожидаемое рынком решение — снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. О том, как это повлияет на курсы валют, кредиты и что делать...
2026-03-21T02:02+0300
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Центральный банк России принял ожидаемое рынком решение — снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. О том, как это повлияет на курсы валют, кредиты и что делать инвесторам, агентству "Прайм" рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.По его словам, мегарегулятор сделал именно то, чего ждали участники рынка. Ключевая ставка — это главный инструмент денежно-кредитной политики: чем она выше, тем дороже кредиты и тем выгоднее хранить деньги на депозитах. Рубль на новость не отреагировал — внебиржевой курс доллара уже учитывал ожидаемое решение.“Центробанк продолжит снижать ставку, но делать это будет осторожно и постепенно. Следующее заседание запланировано на 24 апреля, и на нем тоже возможно смягчение”, - считает он.Дальнейшая динамика зависит от инфляции, геополитики и динамики зарплат. Если доходы населения растут быстрее производительности труда, это провоцирует дальнейший рост цен. ЦБ уделяет этому фактору особое внимание.За последний месяц доллар прибавил 12%, достигнув отметки 85 рублей — максимума с сентября прошлого года. Напряженность на рынке временно снизилась после снятия санкций с российской нефти, но в целом конфликт на Ближнем Востоке продолжает давить на рынок.“С точки зрения технического анализа следующая серьезная преграда для доллара находится на уровне 86 рублей. Если этот рубеж будет преодолен, путь откроется к 89 рублям. Для разворота тренда потребуется какое-либо значимое решение со стороны ЦБ или Минфина — пока таких сигналов нет. Евро и юань будут двигаться пропорционально”, - рассуждает Александр Барышников.По его мнению, банки начнут снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ — примерно на ту же величину или даже больше. Кредиты станут немного доступнее, а доходность вкладов — чуть ниже. Тем, у кого есть свободные средства, зафиксировать ставку стоит сейчас.
https://1prime.ru/20260320/rubl-868496872.html
Барышников: после снижения ставки рубль будет стремиться к 86 за доллар
Набиуллина прокомментировала ослабление курса рубля
