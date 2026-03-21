Назван новый ориентир для рубля после снижения ставки - 21.03.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Назван новый ориентир для рубля после снижения ставки
Центральный банк России принял ожидаемое рынком решение — снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. О том, как это повлияет на курсы валют, кредиты и что делать... | 21.03.2026, ПРАЙМ
Назван новый ориентир для рубля после снижения ставки

Барышников: после снижения ставки рубль будет стремиться к 86 за доллар

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Центральный банк России принял ожидаемое рынком решение — снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. О том, как это повлияет на курсы валют, кредиты и что делать инвесторам, агентству "Прайм" рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
По его словам, мегарегулятор сделал именно то, чего ждали участники рынка. Ключевая ставка — это главный инструмент денежно-кредитной политики: чем она выше, тем дороже кредиты и тем выгоднее хранить деньги на депозитах. Рубль на новость не отреагировал — внебиржевой курс доллара уже учитывал ожидаемое решение.
“Центробанк продолжит снижать ставку, но делать это будет осторожно и постепенно. Следующее заседание запланировано на 24 апреля, и на нем тоже возможно смягчение”, - считает он.
Дальнейшая динамика зависит от инфляции, геополитики и динамики зарплат. Если доходы населения растут быстрее производительности труда, это провоцирует дальнейший рост цен. ЦБ уделяет этому фактору особое внимание.
За последний месяц доллар прибавил 12%, достигнув отметки 85 рублей — максимума с сентября прошлого года. Напряженность на рынке временно снизилась после снятия санкций с российской нефти, но в целом конфликт на Ближнем Востоке продолжает давить на рынок.
“С точки зрения технического анализа следующая серьезная преграда для доллара находится на уровне 86 рублей. Если этот рубеж будет преодолен, путь откроется к 89 рублям. Для разворота тренда потребуется какое-либо значимое решение со стороны ЦБ или Минфина — пока таких сигналов нет. Евро и юань будут двигаться пропорционально”, - рассуждает Александр Барышников.
По его мнению, банки начнут снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ — примерно на ту же величину или даже больше. Кредиты станут немного доступнее, а доходность вкладов — чуть ниже. Тем, у кого есть свободные средства, зафиксировать ставку стоит сейчас.
 
