США заключили контракты на поставку нефти из стратегического резерва - 21.03.2026, ПРАЙМ
Министерство энергетики США сообщило о заключении контрактов на предоставление в заем 45,2 миллиона баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T04:41+0300
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Министерство энергетики США сообщило о заключении контрактов на предоставление в заем 45,2 миллиона баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов. "В рамках этих первоначальных контрактов министерство энергетики осуществит обмен 45,2 миллиона баррелей сырой нефти и получит обратно 55 миллионов баррелей, и всё это без каких-либо затрат для налогоплательщиков", - говорится в сообщении министерства. Как отмечается, это первый этап запланированного выпуска Соединёнными Штатами 172 миллионов баррелей. Контракты на поставки из резерва получили BP Products North America, Energy Transfer Crude Marketing, Gunvor USA, Marathon Petroleum Company, Mercuria Energy America, Shell Trading, Trafigura Trading и Vitol, следует из документа с информацией о присуждении контрактов. В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней. При их высвобождении в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей, что может стать историческим минимумом за время ведения статистики, которая началась в августе 1982 года. Высвобождение этого объема станет частью крупнейшего за всю историю существования Международного энергетического агентства (МЭА) выброса на рынок 400 миллионов баррелей нефти из запасов стран-членов этой организации. Данная мера призвана смягчить последствия глобальных сбоев в поставках нефти на мировом рынке из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На фоне событий на Ближнем Востоке цены на нефть уже превышали 100 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МЭА
