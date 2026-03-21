"Не может выжить": на Западе изумились тому, с чем столкнулся Зеленский - 21.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Не может выжить": на Западе изумились тому, с чем столкнулся Зеленский
https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868476191.html
https://1prime.ru/20260321/zapad-868509768.html
"Не может выжить": на Западе изумились тому, с чем столкнулся Зеленский

Spectator: положение Зеленского подорвано из-за последних соцопросов на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Позиции Владимира Зеленского сильно пошатнулись после неожиданного социологического исследования в Украине, которое показало полное несогласие населения с его позицией по территориальным вопросам, сообщает журнал Spectator.
"Сенсационный опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе <…>, показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией <…>. Это подрывает и без того шаткое положение Зеленского, который настаивает на необходимости продолжения борьбы Украины и отказывается уступать россиянам какую-либо территорию", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
"Зачем он нужен?" На Западе сорвались на Зеленского после решения ЕС
Вчера, 07:21
По утверждению автора, ситуация для Киева усугубляется утратой поддержки от партнеров и спонсоров. Если раньше Зеленский мог продвигать свои цели благодаря финансовым вливаниям, теперь перед ним стоит вопрос выживания.
"Без чего Украина не может выжить, так это без денег – и Европейский союз, похоже, в критическом состоянии не в состоянии их обеспечить. <…> Без финансовой поддержки ЕС ожидается, что к началу лета у Киева закончатся деньги на выплату зарплат государственным служащим, закупку военной техники и финансирование армии. <…> Украина пережила долгую, холодную и темную зиму без перерыва. Теперь перед Киевом стоит задача пережить отчуждение одного за другим своих друзей и союзников", — признается он.
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
На Западе запаниковали из-за России после вчерашнего решения
04:21
На прошлой неделе лидер киевского режима описал фронтовую ситуацию для ВСУ как крайне тяжелую, подчеркнув, что каждый день приносит новые трудности для Украины.
Россия неоднократно подчеркивала готовность к мирному урегулированию по Украине, включая обсуждение предложенного мирного плана от США. Однако вопрос о стремлении киевского режима к переговорам остается открытым. В Кремле указывали, что пора начать договариваться.
 
