Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул
2026-03-22T19:09+0300
ДУБАЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы из Абу-Даби в Кабул, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х. "В рамках нашей долгосрочной стратегии развития сети, направленной на укрепление связей между Абу-Даби и нашей глобальной сетью, мы запустили рейсы в Кабул", - говорится в заявлении. По данным сервиса Flighradar24, первый рейс из Абу-Даби в Кабул состоялся 20 марта. Он был выполнен самолетом Airbus A320. Рейсы в Кабул также выполняет базирующаяся в Дубае бюджетная авиакомпания flydubai.
