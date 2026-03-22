Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул - 22.03.2026, ПРАЙМ
Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул
Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул - 22.03.2026, ПРАЙМ
Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул
Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы из Абу-Даби в Кабул, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х. | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T19:09+0300
2026-03-22T19:09+0300
ДУБАЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы из Абу-Даби в Кабул, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х. "В рамках нашей долгосрочной стратегии развития сети, направленной на укрепление связей между Абу-Даби и нашей глобальной сетью, мы запустили рейсы в Кабул", - говорится в заявлении. По данным сервиса Flighradar24, первый рейс из Абу-Даби в Кабул состоялся 20 марта. Он был выполнен самолетом Airbus A320. Рейсы в Кабул также выполняет базирующаяся в Дубае бюджетная авиакомпания flydubai.
абу-даби
дубай
оаэ
бизнес, нефть, абу-даби, дубай, a320neo, оаэ
Политика, Бизнес, Нефть, Абу-Даби, Дубай, A320neo, ОАЭ
19:09 22.03.2026
 
Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы в Кабул

Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы из Абу-Даби в Кабул

ДУБАЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad начала выполнять рейсы из Абу-Даби в Кабул, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х.
"В рамках нашей долгосрочной стратегии развития сети, направленной на укрепление связей между Абу-Даби и нашей глобальной сетью, мы запустили рейсы в Кабул", - говорится в заявлении.
По данным сервиса Flighradar24, первый рейс из Абу-Даби в Кабул состоялся 20 марта. Он был выполнен самолетом Airbus A320.
Рейсы в Кабул также выполняет базирующаяся в Дубае бюджетная авиакомпания flydubai.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
2 марта, 21:59
 
ПолитикаБизнесНефтьАбу-ДабиДубайA320neoОАЭ
 
 
