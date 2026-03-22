https://1prime.ru/20260322/dmitriev-868532275.html
Дмитриев рассказал о будущей роли России в мире
Партнеры и противники России будут еще больше ценить ее роль экспортера ключевых ресурсов на фоне дефицита и нарушения цепочек поставок в мире, заявил глава... | 22.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Партнеры и противники России будут еще больше ценить ее роль экспортера ключевых ресурсов на фоне дефицита и нарушения цепочек поставок в мире, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "По мере того как мир вступает в эпоху дефицита, и глобальные цепочки поставок разрушаются, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее ключевую роль в качестве одного из трех ведущих мировых поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других важнейших ресурсов и продуктов", - написал Дмитриев на странице в соцсети X. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
