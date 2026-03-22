Дмитриев рассказал о будущей роли России в мире

Дмитриев рассказал о будущей роли России в мире - 22.03.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о будущей роли России в мире

Партнеры и противники России будут еще больше ценить ее роль экспортера ключевых ресурсов на фоне дефицита и нарушения цепочек поставок в мире, заявил глава...

2026-03-22T11:07+0300

2026-03-22T11:07+0300

2026-03-22T11:07+0300

энергетика

нефть

рф

ормузский пролив

персидский залив

кирилл дмитриев

рфпи

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Партнеры и противники России будут еще больше ценить ее роль экспортера ключевых ресурсов на фоне дефицита и нарушения цепочек поставок в мире, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "По мере того как мир вступает в эпоху дефицита, и глобальные цепочки поставок разрушаются, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее ключевую роль в качестве одного из трех ведущих мировых поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других важнейших ресурсов и продуктов", - написал Дмитриев на странице в соцсети X. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

рф

ормузский пролив

персидский залив

нефть, рф, ормузский пролив, персидский залив, кирилл дмитриев, рфпи