Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США
2026-03-22T05:53+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Армия Ирана пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке в случае, если будет атакована топливная и энергетическая инфраструктура Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на командование иранскими вооруженными силами.
"Объединенное командование вооруженных сил Ирана заявило, что в случае атак на топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана вся принадлежащая США энергетическая инфраструктура в регионе станет целью", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
