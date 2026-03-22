Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке

2026-03-22T14:27+0300

ТЕГЕРАН, 22 мар - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф предупредил, что Тегеран в ответ на атаки по иранской энергоинфраструктуре нанесет удары по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке, из-за чего цены на нефть надолго вырастут. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной. "Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажется под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, причем они будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - отреагировал иранский политик в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

