Конфликт на Украине разорит Европу, заявил Орбан

Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T19:02+0300

БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас", - сказал Орбан YouTube-каналу Patriota. По его словам, представители ФРГ заблуждаются, когда говорят, что Европа сможет дольше финансировать Украину, чем Россия - продолжать участие в конфликте. Ранее Орбан заявил, что ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, поскольку энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с Россией, США и Китаем, а ЕС не ведет с ними диалога.

https://1prime.ru/20260321/orban-868525803.html

европа

украина

германия

