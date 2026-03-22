Конфликт на Украине разорит Европу, заявил Орбан - 22.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Конфликт на Украине разорит Европу, заявил Орбан
Конфликт на Украине разорит Европу, заявил Орбан
2026-03-22T19:02+0300
19:02 22.03.2026
 
Конфликт на Украине разорит Европу, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: конфликт на Украине приведет Европу к финансовому банкротству

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас", - сказал Орбан YouTube-каналу Patriota.
По его словам, представители ФРГ заблуждаются, когда говорят, что Европа сможет дольше финансировать Украину, чем Россия - продолжать участие в конфликте.
Ранее Орбан заявил, что ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, поскольку энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с Россией, США и Китаем, а ЕС не ведет с ними диалога.
