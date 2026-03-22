"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине

Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, поскольку с самого начала отказывалась принимать условия России по урегулированию на Украине, заявил... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T22:36+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, поскольку с самого начала отказывалась принимать условия России по урегулированию на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Глена Диесена."Сейчас у нас конфликт на Украине. Война, которую мы проигрываем. Таким образом, мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте <…>. Все это связано с искажением восприятия и нарушением внутреннего диалога в обществах, что подтолкнуло нас к этим очень опасным конфронтациям и проблемам", — сказал он.По словам Меркуриса, для Европы "есть путь назад" в отношениях с Россией, что требует возобновления диалога с Москвой.Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

https://1prime.ru/20260316/ukraina-868360916.html

