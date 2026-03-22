"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260322/rossiya-868541669.html
"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине
"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине
Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, поскольку с самого начала отказывалась принимать условия России по урегулированию на Украине, заявил... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T22:36+0300
2026-03-22T22:36+0300
спецоперация на украине
украина
европа
москва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, поскольку с самого начала отказывалась принимать условия России по урегулированию на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Глена Диесена."Сейчас у нас конфликт на Украине. Война, которую мы проигрываем. Таким образом, мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте &lt;…&gt;. Все это связано с искажением восприятия и нарушением внутреннего диалога в обществах, что подтолкнуло нас к этим очень опасным конфронтациям и проблемам", — сказал он.По словам Меркуриса, для Европы "есть путь назад" в отношениях с Россией, что требует возобновления диалога с Москвой.Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, москва, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО
22:36 22.03.2026
 
"Мы проигрываем". На Западе высказались об условиях России по Украине

Меркурис: ЕС следовало с самого начала согласиться на условия России по Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, поскольку с самого начала отказывалась принимать условия России по урегулированию на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Глена Диесена.
"Сейчас у нас конфликт на Украине. Война, которую мы проигрываем. Таким образом, мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте <…>. Все это связано с искажением восприятия и нарушением внутреннего диалога в обществах, что подтолкнуло нас к этим очень опасным конфронтациям и проблемам", — сказал он.
По словам Меркуриса, для Европы "есть путь назад" в отношениях с Россией, что требует возобновления диалога с Москвой.
Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАМОСКВАВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала