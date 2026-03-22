Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT

FT: в США замедлились сделки по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Сделки по нефти и газу в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings представило доклад, согласно которому средняя цена нефти марки Brent в 2026 году достигнет 100 долларов за баррель при прекращении судоходства через Ормузский пролив на три месяца и 120 долларов за баррель при фактическом закрытии на полгода.
Переговоры по сделкам с нефтью и газом в США практически замерли или были поставлены на паузу, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо, сообщили газете банкиры и юристы, работающие над подобными сделками.
"Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену", - рассказал газете представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.