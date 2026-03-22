Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT - 22.03.2026, ПРАЙМ
Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT
Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT - 22.03.2026, ПРАЙМ
Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT
Сделки по нефти и газу в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T15:33+0300
2026-03-22T15:33+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
financial times
fitch ratings
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Сделки по нефти и газу в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings представило доклад, согласно которому средняя цена нефти марки Brent в 2026 году достигнет 100 долларов за баррель при прекращении судоходства через Ормузский пролив на три месяца и 120 долларов за баррель при фактическом закрытии на полгода. Переговоры по сделкам с нефтью и газом в США практически замерли или были поставлены на паузу, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо, сообщили газете банкиры и юристы, работающие над подобными сделками. "Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену", - рассказал газете представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
сша
ормузский пролив
иран
ПРАЙМ
нефть, мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, financial times, fitch ratings
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп, Financial Times, Fitch Ratings
15:33 22.03.2026
 
Энергорынок в США парализован конфликтом в Иране, пишет FT

FT: в США замедлились сделки по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Сделки по нефти и газу в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings представило доклад, согласно которому средняя цена нефти марки Brent в 2026 году достигнет 100 долларов за баррель при прекращении судоходства через Ормузский пролив на три месяца и 120 долларов за баррель при фактическом закрытии на полгода.
Переговоры по сделкам с нефтью и газом в США практически замерли или были поставлены на паузу, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо, сообщили газете банкиры и юристы, работающие над подобными сделками.
"Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену", - рассказал газете представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Фицо назвал последствия для ЕС при отказе от нефти из России
Вчера, 17:54
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАОрмузский проливИРАНДональд ТрампFinancial TimesFitch Ratings
 
 
