В США оценили доходы России из-за ослабления санкций против нефти

Глава американского минфина Скотт Бессент выступил с утверждением, что Россия получит 2 миллиарда долларов дополнительных бюджетных доходов из-за ослабления...

2026-03-22T18:47+0300

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Глава американского минфина Скотт Бессент выступил с утверждением, что Россия получит 2 миллиарда долларов дополнительных бюджетных доходов из-за ослабления санкций Вашингтона против российских энергоносителей на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Минфин США ранее выпустил генеральную лицензию, по которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. "Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов - это один день бюджета Российской Федерации", - заявил Бессент в эфире NBC в ответ на соответствующий вопрос. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

