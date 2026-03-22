На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие
Steigan: планы Украины по продаже оружия противоречат военной поддержке Запада
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерения Украины начать экспорт оружия, которого она настойчиво добивалась, не совпадают с моделями военной помощи, предоставляемой Киеву Западом, сообщает норвежский портал Steigan.
"Тот факт, что Украина теперь собирается зарабатывать миллиарды на экспорте оружия, полностью противоречит тому, что нам говорят политики у нас дома, о том, что стране срочно нужна военная поддержка для борьбы за "свою свободу". В то же время, интеграция европейской и украинской оружейной промышленности свидетельствует, что так называемая "борьба за свободу" — это нечто иное", — указывается в материале.
По мнению автора, доходы, полученные Украиной от торговли оружием, вряд ли улучшат экономическую ситуацию в стране из-за высокой коррупции.
"Над всем нависает призрак коррупции. В мире нет более коррумпированного сектора, чем оружейная промышленность. <…> Некоторые будут утверждать, что экспорт вооружений укрепит казну Украины. Но никто не имеет ни малейшего представления, чьи карманы наполнятся этими доходами на самом деле", — подытожил он.
В пятницу представители МИД России заявили, что Киев способствует развитию нелегального рынка торговли оружием и военными технологиями по всему миру, включая обучение террористов в Африке и снабжение оружием латиноамериканских наркокартелей. Было отмечено, что планы Украины также касаются влияния на региональные конфликты на Ближнем Востоке и в Южной и Юго-Восточной Азии.
Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении покрыть дефицит в финансировании производства оружия за счёт его экспорта.