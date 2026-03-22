На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерения Украины начать экспорт оружия, которого она настойчиво добивалась, не совпадают с моделями военной помощи, предоставляемой Киеву Западом, сообщает норвежский портал Steigan."Тот факт, что Украина теперь собирается зарабатывать миллиарды на экспорте оружия, полностью противоречит тому, что нам говорят политики у нас дома, о том, что стране срочно нужна военная поддержка для борьбы за "свою свободу". В то же время, интеграция европейской и украинской оружейной промышленности свидетельствует, что так называемая "борьба за свободу" — это нечто иное", — указывается в материале.По мнению автора, доходы, полученные Украиной от торговли оружием, вряд ли улучшат экономическую ситуацию в стране из-за высокой коррупции."Над всем нависает призрак коррупции. В мире нет более коррумпированного сектора, чем оружейная промышленность. &lt;…&gt; Некоторые будут утверждать, что экспорт вооружений укрепит казну Украины. Но никто не имеет ни малейшего представления, чьи карманы наполнятся этими доходами на самом деле", — подытожил он.В пятницу представители МИД России заявили, что Киев способствует развитию нелегального рынка торговли оружием и военными технологиями по всему миру, включая обучение террористов в Африке и снабжение оружием латиноамериканских наркокартелей. Было отмечено, что планы Украины также касаются влияния на региональные конфликты на Ближнем Востоке и в Южной и Юго-Восточной Азии.Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении покрыть дефицит в финансировании производства оружия за счёт его экспорта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/04/836190444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c45f5f180da9789071bf4194c1231dfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:49 22.03.2026
 
На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие

Steigan: планы Украины по продаже оружия противоречат военной поддержке Запада

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала