На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие

На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие - 22.03.2026, ПРАЙМ

На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие

Намерения Украины начать экспорт оружия, которого она настойчиво добивалась, не совпадают с моделями военной помощи, предоставляемой Киеву Западом, сообщает... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T06:49+0300

2026-03-22T06:49+0300

2026-03-22T06:49+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерения Украины начать экспорт оружия, которого она настойчиво добивалась, не совпадают с моделями военной помощи, предоставляемой Киеву Западом, сообщает норвежский портал Steigan."Тот факт, что Украина теперь собирается зарабатывать миллиарды на экспорте оружия, полностью противоречит тому, что нам говорят политики у нас дома, о том, что стране срочно нужна военная поддержка для борьбы за "свою свободу". В то же время, интеграция европейской и украинской оружейной промышленности свидетельствует, что так называемая "борьба за свободу" — это нечто иное", — указывается в материале.По мнению автора, доходы, полученные Украиной от торговли оружием, вряд ли улучшат экономическую ситуацию в стране из-за высокой коррупции."Над всем нависает призрак коррупции. В мире нет более коррумпированного сектора, чем оружейная промышленность. <…> Некоторые будут утверждать, что экспорт вооружений укрепит казну Украины. Но никто не имеет ни малейшего представления, чьи карманы наполнятся этими доходами на самом деле", — подытожил он.В пятницу представители МИД России заявили, что Киев способствует развитию нелегального рынка торговли оружием и военными технологиями по всему миру, включая обучение террористов в Африке и снабжение оружием латиноамериканских наркокартелей. Было отмечено, что планы Украины также касаются влияния на региональные конфликты на Ближнем Востоке и в Южной и Юго-Восточной Азии.Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении покрыть дефицит в финансировании производства оружия за счёт его экспорта.

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, владимир зеленский, украина, мировая экономика, запад, киев